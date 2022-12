​Els punts de càrrega de vehicles elèctrics de Cardedeu seran de pagament a partir de diumenge

Les tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics de Cardedeua partir de l’1 de gener de 2023. L'Ajuntament ho ha justificat per "l’increment del preu del subministrament elèctric i de la creixent demanda". D'aquesta manera, es cobrarà per l’energia consumidaEn aquest sentit, amb aquest canvi de modalitat, els clauers identificatius deixaran de funcionar i caldrà fer servir l'per carregar els vehicles, on també es pot consultar l’ocupació dels punts per saber quins estan disponibles.Les tres estacions de càrrega estan situades al carrer Doctor Klein, 106, davant la Biblioteca Marc de Vilalba; a l'avinguda del Vallès, al Polígon Sud; i a la carretera de Cànoves, 28, davant el Mercat Municipal. A més, hi ha en estudi la instal·lació d’un quart punt a l’aparcament de l’estació.