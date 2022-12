La Generalitat construirà una rotonda per millorar la mobilitat i la seguretat a Santa Agnès

El Departament de Territori ha confirmat laper a millorar la seguretat viària en un accés al nucli de Santa Agnès de Malanyanes, a la Roca, des de la carretera BV-5105. Es tracta d'un punt que ha patit diversos accidents greus, com un de mortal a inicis de novembre El secretari de Mobilitat i Infraestructures,, i el director d’Infraestructures de Mobilitat,, han anunciat que el Departament té en marxa la redacció del projecte en una visita a aquesta carretera, juntament amb l’alcalde de la Roca del Vallès,. Aquesta actuació s’emmarca en un conjunt de mesures que la Generalitat està portant a terme per afavorir la seguretat viària en els accessos a Santa Agnès de Malanyanes, en consens amb el municipi.La nova rotonda es construirà al tronc de la carretera BV-5105 i substituirà l’actual intersecció en forma de T amb carril central, situada al quilòmetre 0,7, a l’alçada de l’avinguda d’Antoni Gaudí. Tindrà 45 metres de diàmetre. Es preveu que el projecte estigui redactat abans de l’estiu i, amb una inversió estimada de 650.000 euros. La nova rotonda millorarà la canalització del trànsit, en un entorn que registra al voltant deEn paral·lel, el Departament està desenvolupant diverses mesures de seguretat viària. Així, aquest desembre s’han implantat mesures com la reducció a 60 km/h de la velocitat màxima a la carretera BV-5105, entre els enllaços de les autopistes C-60 i AP-7, i s’ha reforçat amb panells de fons groc la senyalització vertical per augmentar la percepció dels conductors de l’existència dels dos accessos. Així mateix, s’han instal·lat bandes sonores d’alerta abans de la intersecció del quilòmetre 0,7 i s’han col·locat balises cilíndriques per evitar avançaments antireglamentaris.Així mateix, a partir del mes vinent, es pintaran de vermell els carrils centrals de les dues interseccions d’accés a Santa Agnès de Malanyanes, un dels quals, a més, es perllongarà.