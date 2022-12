Aiguafreda signa l'acord de compra de l'antiga CEMSA

Una antiga foneria

L'Ajuntament d'Aiguafreda ha confirmat la signatura de l’acord de compra de l’antiga fàbrica CEMSA . Un edifici que, juntament amb patis interns, ocupaal centre de la vila. L’acord ha arribat després deamb els titulars actuals de la finca, un condomini de set propietaris amb diferents percentatges de participació.En un comunicat, el consistori explica que l'estat actual del conjunt de naus és d’un ", ruïnós en alguns edificis", i precisa que els últims anys hi ha hagut fins a tres esfondraments de cobertes. En aquest sentit, les primeres mesures aniran orientades a garantir la seguretat del perímetre i, posteriorment, "caldran enderrocs controlats per fases".Pel que fa als elements que conserva, n'hi ha de vinculats a l’activitat de foneria com la caldera de fosa, motlles originals, el taller del modelista, la portadora del ferro fos, entre d'altres.A nivell arquitectònic, la nau propera a la carretera és una de les més antigues del conjunt. Va ser aixecada els anys 1918-1919.Pel que fa als seus usos, l'Ajuntament ha explicat que, per poder fer l’adquisició, s'ha hagut de modificar el planejament que afecta aquest polígon d’actuació urbanística (PAU). El nou planejament preveu quatre àmbits d’actuació: un espai destinat a un; un, conservant una part de les naus com a passeig porxat; un espai destinat a; ia l’interior del conjunt i nous vials, com la finalització del Passeig de Catalunya.Tot i això, el consistori també adverteix que s'ha fet una forta inversió i que necessitarà recuperar capacitat inversora i d’endeutament: "Seran futurs consistoris en futures legislatures els que ho hauran de planificar". L’acord de compra-venda s’ha tancat per un valor de, tot i que es preveu un cost total inferior a aquesta quantitat un cop s’hagin liquidat les plusvàlues corresponents.El nom original de l’empresa, Material Tèxtil SA, va ser substituït pel de CEMSA (Constructora Española de Maquinaria, SA) l’any 1941. Va ser una indústria metal·lúrgica dedicada a la construcció de maquinària per al món del tèxtil (bobinadores, manuars, metxeres, contínues de filar, entre d'altres). Va estar en actiu fins l’any 1989 quan fou adquirida pels darrers propietaris que la van mantenir activa amb una altra orientació fins al tancament definitiu. El conjunt es troba tancat i sense activitat des de fa quinze anys.Moltes generacions d’aiguafredencs han passat per aquesta empresa, coneguda popularment com la Fundició, atès que va ser la fosa de metalls l’activitat més destacada que va tenir i per la que va assolir renom. De la CEMSA en van sortir operaris de primer nivell que van fundar empreses i tallers d’Aiguafreda vinculats al món de la metal·lúrgia.