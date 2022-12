Un nen, ferit en caure d'un balcó a Granollers

Un nen ha resultat ferit enaquest dimecres a Granollers. Segons ha avançat VOTV i ha confirmat la policia local, l'infant s'ha precipitat d'unsal carrer Roger de Flor. De moment, es desconeixen les causes de la caiguda.Tot i l'aparatositat de la caiguda, les primeres observacions del petit descarten que hagi patit lesions importants. Tot i això, els tècnics del Servei d'Emergències Mèdiques han optat per traslladar-lo en helicòpter per precaució a l'Hospital de Sant Pau per la commoció que s'ha fet al cap.