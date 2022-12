Mor als 62 anys el periodista i crític musical Karles Torra

Molt trist per la mort de Karles Torra, veterà del periodisme musical i tot un erudit en matèria melòmana. Justament, l'últim cop que vam coincidir va ser ara fa un any a l'enterrament de JIM. Se'n va la bona gent i se'ns en van els referents.



— Oriol Serra (@_OriolS) December 24, 2022







Lamento moltíssim la teva pèrdua Karles Torra, et desitjo el millor lloc del cel 🕯✨🎸.@donatputx @anonimsgrn

📸 Jordi Ribó

— Ivette Nadal (@IvetteNadal) December 24, 2022







Karles Torra va donar veu als primers "Aullidos en el garaje". Un altre cap al "seté cel". DEP
— Miqui Puig (@MiquiPuig) December 24, 2022

Aquest dissabte ha mort a Terrassa el periodista i crític musical. Nascut a Caldes de Montbui, teniai havia escrit i col·laborat amb mitjans com El 9 Nou, la Vanguardia, Enderrock, TV3 o Catalunya Ràdio, a més de Ràdio Granollers o els inicis del que seria Granollers Televisió en les primeres emissions experimentals durant la Fira de l'Ascensió del 1987. Expert en jazz i rock, era, a més, un gran coneixedor de l’escena progressiva catalana.El també crític i amic personal de Torra,, en destaca a una necrològica a La Vanguardia que "va exercir el seu ofici fins que li va ser possible", publicant per últim cop el passat 1 de desembre. "Ens deixa records imborrables, a més d'una obra periodística de primer nivell. El seu compromís amb aquest ofici era absolut: conscient del seu paper de crític, mai es va deixar impressionar per la influència de les modes o tendències", defensa.La vetlla tindrà lloc avui mateix de 17.00 a 21.00, i demà d'11.00 a 12.00, a la Fundació Santa Susanna de Caldes. Tot seguit es farà la cerimònia de comiat.La seva desaparició ha provocat diverses reaccions a les xarxes.