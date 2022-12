​Li provoquen una avaria al cotxe per fer-lo aturar a Mollet i robar-li 15.000 euros

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’integrant d’unqueper tal que s’aturés i poder-li robar amb més facilitat. Els fets van tenir lloc dimecres a lai els lladres es van emportar una bossa de la víctima on hi duia objectes personals i 15.000 euros en efectiu que acabava de treure del banc. El detingut és un home de 27 anys i està acusat de conducció temerària, robatori amb violència, conduir sense carnet i resistència i desobediència a agents de l’autoritat. Es preveu que el detingut, amb antecedents, passi aquest divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.La primera alerta del robatori que va cometre aquest grup de lladres a l’autopista va ser un agent dels Mossos d’Esquadra que estava fora de servei. L’agentque, després, va fugir en un altre vehicle que l’esperava.El mosso fora de servei va seguir el cotxe dels lladres a l’espera que arribessin les patrulles. En arribar a, el copilot del cotxe dels lladres va baixar i el cotxe va seguir circulant en direcció a Barcelona. La persecució, a partir d’aquell moment, ja es feia amb patrulles dels Mossos d’Esquadra.Els agents li van donar ordres clares d’aturar-se, però el conductor va fer cas omís i va circular temeràriament posant en risc la seguretat de la resta de conductors. Finalment, el vehicle es va aturar en un semàfor i els agents van aprofitar per detenir el conductor.