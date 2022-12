Caldes retira la samarreta del desaparegut Alexandre Acsensi

Des de dijous a la nit, al final del partit d’OK Lliga entre eli el Barça, la samarreta amb el 7 d’s’exposa al pavelló de la Torre Roja, en homenatge al jugador calderí desaparegut el 4 de desembre en un accident de trànsit.La samarreta la va descobrir,que també va portar la samarreta del seu germà durant els darrers segons de joc, en record de l’Alexandre i just abans de penjar els patins.L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, la primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Esports, Núria Carné, el president de la Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, i el president del Club d’Hoquei Caldes, Pere Barrios, van presentar el seu respecte a la família des de la pista i per acomiadar l’homenatge.El consistori ha destacat que "el seu joc, el seu esforç i dedicació des de l’escoleta del CHC i el seu interès per l’educació i acompanyament de joves i infants el van convertir en un calderí estimat i en un jugador de prestigi internacional".Juntament amb l’Espai Jove El Toc, han posat en valor "la tasca d’educador que va exercir de manera exemplar durant 7 anys al Club Jove, on va ser monitor de l’any 2015 al 2022".