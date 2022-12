El programa Reempresa ha evitat el tancament de 70 negocis de la comarca

Casos d'èxit

Després de treballar més de 15 anys a l’, de Montmeló, la Marinalva Almeida i la seva filla van tenir l’oportunitat d’agafar el relleu del negoci perquè els propietaris de l’hostal es jubilaven. Ella es va posar en contacte amb Reempresa i des del punt local de Granollers la van ajudar a preparar la compra de l’empresa.És un dels exemples de petits negocis al Vallès Oriental que han esquivat el tancament gràcies al programa Reempresa i a trobar algú que se'n faci càrrec.La Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot han presentat l’evolució d'aquest mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya i acompanyats per representants de l’Ajuntament de Montmeló i Granollers.La diputada delegada de comerç de la Diputació de Barcelona, Anna María Martínez, ha destacat que volen "oferir el nostre suport a les persones emprenedores, que aprofitin els avantatges que permet començar una trajectòria comercial des d’un negoci en funcionament, i mantenir la funció bàsica del comerç, que és proveir la població resident".L’objectiu del conveni de col·laboració entre la gerència de comerç de la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot éssobre els serveis de Reempresa als municipis de menys de 15.000 habitants de la demarcació de Barcelona, com és el cas de Montmeló,i el tancament de negocis i ajudar ad’aquestes poblacions.Reempresa es coordina amb aquests municipis per tal de localitzar i visitar aquells negocis que tinguin o puguin tenir la necessitat de trobar algun relleu i garantir-ne així la seva continuïtat. A més, disposa d’un espai al seu web amb anuncis d’empreses d’aquests municipis per fomentar, així, que persones emprenedores d’altres municipis puguin valorar establir-se a un d’aquests municipis i agafar el relleu d’aquestes empreses.Durant l’acte s’ha fet públic que, des del 2020, any de posada en marxa del projecte,no han hagut d’abaixar la persiana gràcies a que han trobat un relleu amb Reempresa. D’aquests 10 negocis, 4 han estat gestionats des del punt d’atenció de Reempresa de l’Ajuntament de Granollers. Amb la continuïtat d’aquests negocis, s’ha evitat la pèrdua dea la comarca i s’ha generat una inversió induïda de més de 560.000 euros.En conjunt i des del 2012, any que es va posar en marxa Reempresa a la comarca gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el servei ha donat continuïtat a 73 negocis que han evitat la pèrdua de 194 llocs de treball i han generat una inversió induïda de més de 4.4 milions d’euros.