La contaminació a l'àrea de Granollers arriba a la justícia europea

Eldeliberarà aquest dijous per la contaminació concentrada a Barcelona i la seva àrea metropolitana , és a dir, eli el. Una sentència que arribarà arran de la denúncia interposada per la Comissió Europea.La via judicial ha arribat després que l'organisme europeu advertís Espanya, l'any 2017, delssobre lad'aquestes zones -també incloïa Madrid-. Però el 2019 davant que la situació va ser prou crítica va traslladar la situació al TJUE. La Comissió Europea va indicar que havien"dedes de 2010".A més, apuntava, que els municipis afectats no havien dissenyat plans per garantir la qualitat de l'aire. Des de Brussel·les s'ha assenyalat que els voltants de Madrid i Barcelona, ambdues ciutats incloses, han superat els límits permesos d'emissions de, situant-se en 40 micrograms per metre cúbic, segons els seus càlculs.L'ha recordat que cada any moren prematurament prop de 9.000 persones a causa de l'alta concentració de NO2. I, per tant, aquest incompliment ha posatde molts veïns.