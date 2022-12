Alumnes de la Ferrer i Guàrdia ajuden a transformar una plaça de Primer de Maig

Fem un jardí

Aquest mes han començat a Granollers les obres de reforma d'una plaça situada a l'interior d'una illa d'habitatges de, entre els carrers Roger de Flor, Pius XII, Navarra i Roger de Llúria, alLa particularitat del projecte és que la transformació de la plaça recull les propostes de l'alumnat de l', en el marc del programa. "Entre tots hem dissenyat com ens agradaria que fos la plaça", explica un alumne de sisè de l'escola en declaracions que recull l'Ajuntament. Cada setmana fan visita d'obres per veure com evoluciona el projecte. I és que "és un treball que hem fet tota la classe i cada nen i nena ha aportat una idea diferent", afegeix.El projecte farà que es renovi l'enllumenat i el paviment, s'incrementarà la superfície de sòl permeable per afavorir l'aprofitament de les aigües pluvials, i es modificarà la disposició i s'incorporarà nou arbrat i mobiliari urbà. Una reforma que contribuirà a fer de la plaça un espai més agradable, segur, accessible i sostenible, que afavoreixi la convivència i l'ús social per part del veïnat.La presidenta de l'Associació de Veïns Sota el Camí Ral,, assegura que el veïnat està encantat: "El mètode és fantàstic, fem cohesió. Hi participa l'escola, els nens i nenes viuran aquesta plaça quan estigui reformada. Una plaça que té molta història pel barri i ens l'estimem molt".La transformació d'aquesta plaça és el sisè projecte del programa Fem un jardí, en què alumnes de centres educatius de la ciutat propers a l'espai públic a millorar, col·laboren en la seva transformació. El consistori destaca que es tracta d'un projecte que "promou la participació ciutadana i l'empoderament i implicació dels infants i joves en projectes de ciutat".El programa ja ha millorat cinc espais urbans: el parc de les Cinc, amb la col·laboració de l'escola Granullarius; el parc de la Mediterrània, amb l'escola Mestres Montaña; el parc de Can Gili, amb l'escola Pau Vila; el parc de l'església de Fàtima, amb els alumnes de l'escola Fàtima; i els jardins de Rita Gibernau, amb l'institut Celestí Bellera.