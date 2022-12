El Circuit ha tingut un 89% d'ocupació i 587.000 espectadors el 2022

Un nou Pla Estratègic i calendari 2023

El Circuit de Barcelona-Catalunya tanca la temporada amb un, amb un total de. Segons ha informat l'equipament, la xifra total es pot desglossar en 232 dies de lloguers i 93 dies de curses. S'han invertit 31 dies per a la realització d'obres i tasques de manteniment i només hi ha hagut 9 dies sense cap mena d'activitat. El 89% d'ocupació d'enguany –amb els 325 dies d'activitat– millora els registres de les últimes temporades, i se situa en, superant l'ocupació d'abans de la pandèmia.Durant l'any que està a punt d'acabar, la pista catalana ha ofert les seves instal·lacions per a múltiples experiències com ara entrenaments privats i col·lectius (de competicions automobilístiques, motociclistes i ciclistes), jornades d'incentius i de formació, cursos de conducció, filmacions, presentacions, esdeveniments, visites educatives i moltes més.Pel que fa al número d'assistents, n'hi ha hagut 587.717 assistents,, només superada per la del 2013 (618.896). L'esdeveniment que ha congregat a més públic ha tornat a ser la Fórmula 1, amb un total de 277.836 assistents durant els quatre dies de l'esdeveniment. De fet, el Circuit recorda que es va penjar el cartell d'"entrades esgotades" pràcticament dos mesos abans de l'esdeveniment. Es tracta dedel Circuit, només superada per les edicions de 2008, 2007 i 2006.En segon lloc hi ha el Gran Premi de MotoGP, amb 111.574 assistents en tres dies, 60.068 aficionats només el diumenge.El passat mes d'octubre es va presentar el Pla Estratègic del Circuit, que té com a objectiu fer-lo, amb una "clara aposta per la innovació, la digitalització, i perquè es converteixi en una infraestructura clau per a la indústria del país". Per a modernitzar i adaptar el Circuit a les noves necessitats s'ha dissenyat un pla d'inversió de prop de 30 milions d'euros fins al 2024.El pla també aposta per la diversificació per a generar nous ingressos, per exemple amb organització d'esdeveniments singulars vinculats al món de l'entreteniment i l'oci saludable.El curs esportiu del 2023 comptarà amb un total de 17 esdeveniments, que començaran amb el Catalunya WorldSBK Round (5-7 maig) i continuaran amb el Gran Premi de Fórmula 1 (2-4 juny), el Gran Premi de MotoGP (1-3 setembre), i la gran novetat, el FIA ETCR - eTouring Car World Cup (7 i 8 d'octubre).