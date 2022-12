Adidas guanya el premi Lismivo a l'empresa socialment responsable

Adidas España ha estat l'empresa guanyadora de la sisena edició del2021 a l'empresa del Vallès Oriental, per la inclusió de persones amb diversitat funcional a la botiga de La Roca Village.Segons ha informat el Consell Comarcal, per atorgar aquest guardó s'han tingut en compte criteris com el percentatge de contractació de persones amb discapacitat, l'adquisició de productes o serveis a centres especials d'ocupació, acollir persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques, fer xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa o la participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions.A més, també es tenen en compte altres criteris de responsabilitat social corporativa com tenir contractada l'electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte ambiental en la producció, disposar de vehicles de baixes emissions, disposar d'un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001 o tenir alguna font de generació d'energia pròpia.El premi consisteix en una Dona d'Aigua elaborat peli dos publireportatges a la premsa comarcal.Durant l'acte de lliurament, celebrat a la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, el president del Consell Comarcal i alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, ha posat en valor la tasca de les empreses del tercer sector: "Ens heu contagiat als ajuntaments i administracions per integrar persones amb alguna diversitat funcional i jo sempre dic que això hauria de ser la normalitat".Per la seva banda, el conseller de Promoció Econòmica i vicepresident segon, Jordi Manils, s'ha referit al paper de la societat davant el repte de la inclusió: "O totes o ningú, o tirem endavant totes juntes o no tirem endavant. I quan parlem d'inclusió parlem d'això, de que els drets són de tots els ciutadans i ciutadanes i no només per uns quants".L'alcalde de la Roca del Vallès, Albert Gil, ha animat tothom a fer realitat la inclusió de persones amb diversitat funcional: "A vegades som nosaltres els que, sense voler, posem límits a gent que no en tenen ni un".