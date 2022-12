Sastre centrarà la precampanya electoral en fer un porta a porta «per escoltar tothom»

El candidat a l’alcaldia per Junts per Granollers en les properes eleccions municipals del 28 de maig, Àlex Sastre , ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les línies mestres del que será la precampanya electoral de Junts.A més trobades amb col·lectius professionals, veïnals o empresarials, o actes estrictament polítics, la principal actuació serà desplegar unque "permeti escoltar tothom" i "saber de primera mà l’opinió dels habitants de la ciutat i poder identificar les principals preocupacions en la gestió actual del municipi i quines són les necessitats que ciutadans i ciutadanes consideren prioritàries, en general i barri a barri". Aquest pla d’acció ha començata quest mateix dilluns i es desplegarà a partir dels propers quatre mesos.D’altra banda, i arran de la visita que divendres passat va girar a Granollers el conseller de Salut, el granollerí, Sastre ha criticat la voluntat de la Generalitat de Catalunya, avançada pel conseller durant aquesta visita, d’ intervenir en la decisió del futur model de governança de l’Hospital de Granollers i del Patronat de la Fundació Hospital-Asil: "És un tema que hem defensat, i demanem, més que mai, que es preservi l’autonomia local, que el nou model de governança i direcció de l’Hospital es proposin des del territori, i no des del departament de Salut". El candidat ha afegit: "La Generalitat no ha d’entrar en aquest terreny, sobretot quan des de la nostra formació hem demanat a l’actual equip de govern socialista que s’avancés en aquesta matèria.En tot cas, Sastre s’ha referit a la gestió de l’anterior conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i ha lloat la seva "discreció" i les gestions que va fer durant el seu mandat per millorar les instal·lacions, no només de l’Hospital de Granollers, sinó de la resta d’equipaments sanitaris de la ciutat, com el nou centre del carrer Girona.Després de la renúncia de Rafael Lledó , Sastre creu que ara és el moment "d’actuar en conseqüència i abordar tots els canvis necessaris per donar un nou impuls" al centre.