Blaus de Granollers obre la votació de l'Home dels Nassos

La Comissió Secreta dels Nassos de la colla delsha obert les votacions per a la proclamació de l’Com expliquen a la seva pàgina web, els deu nominats al premi de l’Home dels Nassos 2022 són:de Granollers ("ja són 5 anys d’economia social i solidària en una ciutat-oasi de franquícies i botiguers de la pela"),("no necessita presentació perquè va sobrat de Nassos. Pels nostàlgics, per un vot de comiat al Faraó de Granollers"),(en referència a Quico Sala i Manel Balcells, destaquen que "ni una edició dels nassos sense un granollerí a lloc per tocar poder") i("hem tingut el nostre propi mafiós de la construcció. Ara resulta que tothom s’ho ensumava, però ningú deia res").També estan a la llista el("molts nassos arrugats, i no d’estar en remull"),(una associació que converteix la política d’arbrat en una lluita contra el ciment"),("Seguim canviant el model de l’Ascensió. Ara sí, una fira amb l’olor dels nostres temps: transició verda, economia circular… i una agradable flaire de greenwashing"),("Trencant tabús i silencis a base de nassos"), el("qüestió de nassos: a la cinquena ha anat la vençuda") i, finalment,("Com no ha de ser la millor tele la que ens porta la juguesca dels rajolers en directe a cada llar. VOTVcguanya el premi de millor televisió local dels Premis de Comunicació Local 2022").El guanyador del premi "amb més ironia i idiosincràsia granollerina" es donarà a conèixer el, a les 19 h a la Sala l’Aplegador del Centre de Cultura Popular i Tradicional, La Troca.Tots aquells que vulguin votar ho poden fer per mitjà del formulari que trobaran al web de Blaus de Granollers . Entre tots els participants se sortejarà un val amb valor de 100 euros per gastar a la botiga Homoludicus Granollers, patrocinadors del premi. El guanyador o guanyadora s'anunciarà a l'acte d'entrega del premi.Amb aquest premi, la Colla dels Blaus vol "participar en el dia a dia de Granollers, proposant aturar-se a pensar per un moment en la ciutat, tot fent un repàs crític i amb humor. Es tracta de reconèixer a persones o grups que han tingut els sants nassos de fer-la o dir-la ben grossa, per bé o per mal durant tot l’any".