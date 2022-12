El col·lectiu Els 08470 de Sant Celoni frega els 30.000 euros per «La Marató»

Com cada any el llistat d'activitats aglutinants a través del col·lectiude Sant Celoni era llarga. No només per aquyest cap setmana que s'ha celebrat La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que ja hi va haver moviment per recaptar diners que enguany es destinaran a investigar les malalties cardiovasculars.Un Sant Celoni bolcat -com la resta de municipis del Baix Montserny- amb més d'una. Teatre, caminada popular, cinema en versió original, dinar solidari, quina, esports diversos, plantada de gegants, rifes, actuacions musicals, balls i conferències relacionades amb les malalties cardiovasculars.I com sempre la solidaritat ha estat un èxit ja que, segons portaveus del col·lectiu Els 08470, a falta d'alguna petita recaptació de la setmana vinent s'han recaptati, per tant, fàcilment se superaran els 30.000 euros. La recaptació d'enguany ha superat, de manera provisional, en més de tres mil euros la quantitat recaptada l'any passat.La xifra d'aquesta edició només és superada per la de l'any 2019 amb diners de la rifa de Nadal inclosos). El marcador definitiu de La Marató 2022 ha superat els 8 milions d'euros