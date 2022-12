Renfe adjudica les obres de millora d'accessibilitat a l'estació de Llinars del Vallès per 3,5 milions

Adjudicades les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Llinars del Vallès Foto: Renfe

ha adjudicat les obres de millora d'accessibilitat a l', dintre de la línia, a UTE Villar i Alpi Llinars. Les obres duraran un any i tindran un cost de 3.508.996,37 euros. L'actuació preveu fer l' estació totalment accessible , rehabilitant el vestíbul i instal·lant noves escales i rampes, adaptant les andanes amb encaminaments podotàctils i amb nou enllumenat.Es construirà un nou edicle a la zona d'aparcament per controlar i reordenar la zona, i es posaran marquesines a tota l'andana i part del pàrquing. Per aquesta estació hi passen cada dia més de