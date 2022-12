Recepta | Fondue ràpida de formatge Munster

Avui us portem una fondue de formatge que no necessita ni estris especials ni gaire temps per preparar-la. Feta amb formatge de pasta tova dels que a França anomenen a croûte lavée (crosta rentada), el Munster és un formatge d’interior cremós que en rebre calor esdevé suficientment pastós com per poder sucar-hi pa. Va arribar a França de la mà d’un monjo Benedictí Irlandès i va generar una verdadera guerra del formatge.Pa torrat tallat en bastonetsUn formatge Munster (acostumen a ser peces petites)Obrim el paquet o caixeta en el que vingui el formatge i, destapant només una mica el paper que l’embolica, el posem al forn a uns 180º durant uns deu o quinze minuts. Ho fem al forn normal i no al microones perquè hi ha la possibilitat que la caixa que conté el formatge tingui alguna grapa o part de metall. Quan vegem que ja esta tou el traiem del forn i fem un parell de talls com els de la foto i ja el podem servir.El podem acompanyar amb una mica d’amanida, per refrescar la boca, de beguda per acompanyar us recomanem un bon vi blanc sec, un Gewürztraminer o una cervesa ben amargant.