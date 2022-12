Rafael Lledó deixarà la direcció de l'Hospital de Granollers

El director de l'Hospital de Granollers,, deixarà el càrrec els pròxims mesos després d’exercir-lo. Segons ha avançat El 9 Nou, ho va anunciar dimecres als membres del patronat i, dijous, durant una sessió informativa que la dirección fa a finals d’any com a forma de balanç.Durant la seva intervenció, Lledó ha anunciat que vol tancar la seva etapa a Granollers després d’enllestir projectes que estan en marxa, com precisament l’ampliació que les autoritats han visitat aquest divendres.També ha valorat que creu que cal tancar un cicle professional que es va veure afectat per un pla de viabilitat, la crisi econòmica i la Covid-19, però també que cal rubricar el cicle a nivell personal i "explorar altres projectes".Lledó va accedir al càrrec amb 36 anys per substituir Camil Escánez, després de passar per un procés de selecció. Abans havia estat adjunt a la direcció mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona.La notícia s'ha conegut el dia en què, precisament, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat durant la seva visita a Granollers que que ha traslladat a l'Ajuntament i la Fundació Privada Hospital de Granollers la voluntat d'explorar noves línies de governança de la institució.