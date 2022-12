La millora de la C‑59 entre Moià i Sant Feliu de Codines començarà a primers de 2023

Els detalls de les obres

Reduir a zero les víctimes mortals

Variant de Sant Feliu de Codines

El Govern ha adjudicat les obres de millora de laentre(Vallès Oriental) amb una. Els treballs se centraran en un tram de 16,5 quilòmetres per afavorir la comoditat i la seguretat dels conductors i començaran durant elamb un termini d’execució d'onze mesos. Ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Territori,. En aquest tram circulen uns 5.300 vehicles diaris i els ajuntaments de la zona feia temps que reclamaven les millores per l'. També ha anunciat l'adjudicació de la redacció del projecte constructiu per donar continuïtat a aquesta obra, des de Moià fins a l', a Santa Maria d’Oló."Calia millorar la seguretat de la via, integrar-la en l'entorn millorant els passos de fauna i fer la vida de la gent més fàcil perquè serà més segura, més àmplia i millorant els accessos dels polígons industrials", ha subratllat el conseller de, Juli Fernàndez, durant una visita a la carretera al seu pas per Moià, on hi han assistit alcaldes de la zona.El conseller ha assegurat que hi haurà "transparència" i "coordinació" amb tots els ajuntaments, perquè estiguin informats de cada fase d'obres i intentar així "minimitzar" les molèsties mentre durin els treballs, queLes obres que ara s'han adjudicat abasten el tram de la C-59 entre la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià, i la zona urbana de Sant Feliu de Codines i comprèn també els termes municipals de. Entre les actuacions previstes, destaca la millora del ferm amb l'extensió d'una capa de paviment fonoreductora per reduir els sorolls del pas de vehicles en alguns trams i a la travessera de Castellterçol. A més a més, es faran cunetes trepitjables i revestides amb formigó, que aporten un sobreample a la carretera, al llarg de 6,6 km, juntament amb la millora de la senyalització i les barreres de seguretat.D'altra banda, també s'afavorirà laen dues interseccions als termes de Castellterçol i de Moià. Concretament, A Castellterçol, al polígon el Vapor, es construirà unaal tronc de la C-59, de 36 metres de diàmetre, s’adequaran dues parades de bus existents i es donarà continuïtat a les voreres del carrer de Moià.I a Moià, al polígon el Prat, es formaran-que es pintaran de vermell- i carrils de canvi de velocitat en la intersecció existent. D’aquesta manera, s’evitarà que els vehicles pesants que es dirigeixin apassin pel nucli urbà de Moià, ja que tindran una sortida més directa.Per reforçar la separació de sentits, s’implantarà unen un tram de 2,2 quilòmetres, al pas de la carretera pels termes de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. Així, es formarà una franja central vermella per a fer més visible la separació de sentits en la conducció i, d’aquesta manera, contribuir aPer evitar accidents amb animals, es condicionaran obres de drenatge com a; es col·locaranals marges de la carretera i s’executaran passos canadencs amb barres metàl·liques als accessos per impedir el pas d’animals. A més, es construirà un nou pas de fauna al tram entre Castellterçol i Moià, que és el tram on es concentra més accidentalitat perTambé es posaran apartadors per a les, mitjançant una plataforma independent de la carretera, per afavorir la seguretat viària i la dels usuaris d’aquest mitjà de transport. Totes les parades comptaran amb il·luminació.L'alcalde de Moià,, ha recordat que aquesta era una obra llargament reivindicada alhora que ha posat en valor el fet que s'hagin escoltat les diferents veus que proposaven correccions. "Això ha endarrerit el procés", ha admès, però creu que el resultat és positiu. D'altra banda, ha recordat que aquesta és una via molt transitada on hi conviuen tot tipus de vehicles (camions, turisme i ciclistes) i també animals salvatges. El fet que la calçada sigui estreta ha fet que tingui una elevada sinistralitat, també amb. "La via no dona la talla, esperem que amb les millores les víctimes siguin zero", ha afegit.Qui també ha fet acte de presència han estat representants de la plataforma, que han lliurat al conseller tres documents per explicar la feina feta des de fa quatre anys, com ara recollir totes les deficiències. El seu portaveu,, ha fet una valoració positiva de les obres anunciades, entre altres coses perquè s'ha incrementat la seva inversió prevista inicialment. Ara bé, creuen que la principal mancança a resoldre és que la calçada no serà prou ampla en tot el trajecte.La conselleria de Territori també treballa en el projecte per a la construcció d’unaal seu pas per Sant Feliu de Codines. En concret, està en fase avançada la redacció del projecte actualitzat amb una inversió de més de 40 milions d'euros. Es preveu que el projecte estigui redactat durant el segon trimestre de l’any vinent.