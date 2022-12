Balcells anuncia que l'edifici polivalent de l'Hospital de Granollers obrirà a finals de gener

El conseller de Salut,, ha anunciat aquest divendres que l, una construcció que acollirà les noves Urgències, entrarà en funcionament a finals de gener de 2023.“Era un equipament quei que permetrà una la ciutadania de Granollers i la comarca”, ha dit el conseller durant una visita que ha fet a la ciutat.El conseller s’ha felicitat també per la rapidesa amb què s’ha executat l’obra i la millora que comportarà a l’atenció urgent al territori: “Serà un canvi molt important per a la població.”, ha afegit. Balcells, a més, ha volgut subratllar l’esforç i el compromís dels professionals, especialment en un context epidemiològic com l’actual. Després de la visita, el conseller s’ha reunit amb un grup de professionals de l’hospital.El nou edifici polivalent de l’Hospital de Granollers, de, s’ha alçat contigu a les actuals Urgències, en un solar cedit per l’Ajuntament. La inversió ha estat de 35 milions d’euros.La planta baixa acull l’ampliació i renovació deli posa a disposició fins aIncorpora, també, una nova Tomografia Axial Computeritzada (), un equip de radiologia convencional i un ecògraf.A la planta primera s’ha ubicat una nova(UCI) estructural amb 10 boxes individuals, amb possibilitat de ser doblats, i una unitat polivalent de 30 llits (transformable en una futura unitat de reanimació post quirúrgica), així com l’espai de reserva per a un futur bloc quirúrgic de fins a 14 quiròfans.Les urgències, el nou TAC i els llits d’UCI i polivalents entraran en funcionament de manera progressiva a partir de la segona quinzena de gener de 2023.Abans d’anar a l’Hospital de Granollers, Balcells també ha visitat el Centre de Salut Granollers, al carrer Girona. Aquest edifici, que acull el CUAP Granollers a la planta baixa, va estrenar fa pocs dies les consultes d’atenció sexual i reproductiva (ASSIR) i obrirà, en breu, les consultes externes d’Oftalmologia. Més endavant arribaran els quiròfans de cirurgia ambulatòria.