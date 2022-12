Sanitat amplia la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 a tota la població

La grip, amb més casos que la Covid

Laha decidit que tota la població de l'Estat ja pot rebre la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19. Així,el fet de poder rebre la segona dosi de reforç. La comissió també ha aprovat aplicar la vacuna pediàtrica als nadons d'entre 6 i 59 mesos d'edat, només en condicions de risc.Aquesta quarta dosi, han recordat des del govern espanyol, i ni tan sols una recomanació, però insten als majors de 60 anys i a les persones de risc a què sí que se la posin. Al seu torn, el departament deha anunciat que començarà a administrar la quarta dosi a partir de dilluns. "Salut pública està treballant en els preparatius perquè la vacunació es pugui posar en marxa per a tota la població", ha assenyalat el consellerdurant una visita a Granollers.Trucant al seu CAP i demanant hora perquè se'ls apliqui la vacuna. No caldrà justificar-ho de cap manera estranya: es podrà sol·licitar per raons administratives o, simplement, sense especificar quin és exactament el motiu per posar-se la quarta dosi.Lacontinua en augment a Catalunya, segons les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades aquest passat dimarts. L'atenció primària ha diagnosticat 5.529 casos de grip entre el 5 i l'11 de desembre -una setmana, de tota manera, en què les dades no són comparables amb les de les anteriors pel pont festiu-.La setmana passada es van diagnosticar 5.160 casos de grip i en fa dues, 3.274., se n'han diagnosticat 5.932 casos nous a la primària, 9.257 la setmana anterior. Hi ha 94 ingressats més per covid, amb un total de 994, i 9 pacients més a l'UCI (38). La bronquiolitis continua en descens, amb 965 casos nous, després d'arribar al pic fa dues setmanes.