Budó: «A les municipals decidirem com volem que sigui la Garriga en els propers 20 anys»

Turull, present

Aquest dimecres ha tingut lloc la presentació decom a candidata a l'alcaldia dea les pròximes eleccions municipals. En un acte amb una seixantena d'associats i simpatitzants, la candidata ha destacat la importància dels comicis de l'últim diumenge de maig: "Cal d’afrontar aquestes eleccions amb el convenciment que no estem només decidint sobre què volem que passi en els propers 4 anys, sinó que", ha declarat. "No podem seguir governante, sense prendre decisions pensant en el futur, ens ha fet perdre oportunitats. Aquests darrers 4 anys la Garriga", ha criticat."L'exalcaldessa del municipi també ha dit que volen escoltar: "Volem governar per a tothom i volem governar amb tothom. Com ho hem fet sempre. Escoltant abans d’actuar; debatent i consensuant. I, sempre, informant d’allò que es fa".Quan a les seves, Budó ha citat l’habitatge social de lloguer, reactivar l’activitat econòmica que crea ocupació i benestar per la societat i una Garriga compromesa amb la natura, la salut i les persones.Pel que fa a la resta de la llista, ha dit que treballen per tenir "una candidatura plural, de suma de talent, que ens doni l’impuls necessari per afrontar els reptes de futur".L’acte ha comptat amb la presència del secretari general de Junts,, que ha destacat "la implicació, experiència, coneixement i actitud de la Meritxell Budó per encapçalar la llista de Junts per la Garriga".Pel que fa a la importància dels comicis, el de Parets ha admès que "són molt importants per Junts, ja que ens permeten tenir una presència en el territori al nivell més proper de la ciutadania, per copsar les seves inquietuds i problemes, ser útils per atendre les seves necessitats i tenir una mirada de futur en el desenvolupament dels pobles i ciutats de Catalunya".