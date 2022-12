Roca Umbert Market, el mercat nadalenc a Granollers per a dissenyadors, artesans i creadors independents

Del 16 al 18 de desembre se celebrarà la primera edició del, un nou mercat nadalenc a Granollers que reunirà. Al voltant del mercat girarà, a més a més, unal per a tots els públics ambUbicat a la naude l’antiga fàbrica tèxtil de Roca Umbert, el mercat serà el nou. Des de joieria, roba, complements i ceràmica, fins a cosmètica natural, il·lustració... centenars de productes dissenyats per creadors independents i emprenedors locals es podran trobar en aquest mercat de Nadal que estarà obert, de 17 a 21 h, i, de 10 a 21 h.El nou mercat, que segons l'Ajuntament "posa en valor el talent de la ciutat i potencia el comerç sostenible i de proximitat", anirà acompanyat d’uni una proposta variada d’s amb música en directe, tallers, hora del conte o sessions de fotos per a famílies.Roca Umbert Market està impulsat per l’Ajuntament de Granollers en col·laboració amb Petits Encants i forma part de la programació nadalenca de la ciutat.