Granollers inaugura el ​Mercat de Nadal a la plaça Barangé

En el marc de la programació nadalenca , aquest dijous obre ela la. Serà a partir de les 18.00 h, amb música en directe a càrrec del grup Swing Engine, quartet de música dixie.Del 15 de desembre al 5 de gener s'hi podran trobar una vintena de casetes de fusta de venda de diferents productes: joies, complements, roba o cosmètica natural...També un espai gastronòmic amb dues food trucks, a càrrec de La Vermood, de Granollers, i Kaizen on the road, de Lliçà d'Amunt. En aquest espai d'estada s'oferirà servei de vermuteria, entrepans, tapes i xocolata desfeta. Fins diumenge, hi haurà actuacions musicals. L'espai es troba envoltat d'una decoració de plafons de fusta i uns rellotges il·luminats, obra de Xevi Bayona.El Mercat de Nadal de la plaça Barangé és un dels espais centrals d'aquestes festes. Estarà obert del 15 de desembre al 5 de gener, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, excepte els dies 25 i 26 de desembre, i 1 de gener.Tota la programació de Nadal de Granollers e spot consultar en aquest enllaç