L'Any Joan Abelló mostrarà la gran col·lecció pictòrica que tenia l'artista de Mollet

Programació de l'Any Abelló

Per donar a conèixer l’obra i col·lecció de Joan Abelló, s’han programat una sèrie d’exposicions i accions a portar a terme, principalment a la ciutat, però també a la resta del país.



A més, en la celebració de l’Any Abelló es crearà creat una beca de recerca per a un estudiant que vulgui aprofundir o investigar temes relacionats amb la Fundació Abelló durant el curs 2023-24.



El Centre d'Estudis Molletans (CEM) convoca i atorga la Beca de Recerca i el Premi Juvenil Vicenç Plantada, que prenen el nom de Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-1913), l'estudiós molletà que va fer importants contribucions al coneixement de la seva ciutat. Per la convocatòria del curs 23-24 es crearà un premi especial, per la recerca de temes vinculats a l’obra i col·lecció de Joan Abelló.



Així mateix, durant l’Any els Serveis Educatius del Museu Abelló han organitzat una sèrie d'activitats educatives adaptades per tal que tots els alumnes d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat puguin gaudir del Museu.



A més, se celebrarà una programació "amb la complicitat d’entitats i agents culturals i de comerç". Segons l'Ajuntament, s’han estudiat diferents propostes que estaran vinculades a la recerca de recursos amb institucions, empreses i comerços.



I, per últim, també durant l’Any Abelló s’editaran cinc publicacions dedicades a l’artista: el Catàleg de l’exposició; Catàleg dels diàlegs amb Abelló; 100 anys del pintor i col·leccionista; Joan Abelló, retrats per a un centenari; i Joan, el nen que somiava colors.

El proper 26 de desembre farà cent anys que va néixer Joan Abelló i Prat (1922-2008), considerat un dels grans paisatgistes de la darrera meitat del segle XX. Però. Durant la seva vida, l’artista va reunir una gran col·lecció d’art, lligada a les seves pintures, i ara el Museu Joan Abelló la presenta coincidint amb el centenari del naixement del pintor.L’Ajuntament de Mollet, a través del Museu Municipal Joan Abelló, ha organitzat un seguit d’per reivindicar la figura del pintor, que impulsa en el marc de la celebració de l’Any Abelló (2023).Segons destaca l'Ajuntament de Mollet, l'artista "va desenvolupar una gran passió pel col·leccionisme, influït pel seu gran mentor, el també artista", de qui va heretar moltes de les seves obres.Aquesta gran devoció pel col·leccionisme el va portar crear l’enorme col·lecció d’art que avui acull la Fundació Municipal Joan Abelló a través del fons d’art que ell mateix va cedir a la ciutat, i que està constituït per, entre les que destaca un ampli ventall de pintura i escultura catalana dels segles XIX i XX.En aquest sentit, el fons d’art Abelló conté talles barroques, una selecció d’art asiàtic, art africà, indumentària, mobiliari, porcellanes, vidre, una biblioteca, un fons documental, un fons fotogràfic i un destacable fons musical. Entre els artistes representats hi trobem Dalí, Tàpies, Brossa, Picasso, Casas, Mir, Fortuny, Sorolla, Vayreda, Guinovart, Ràfols Casamada, Cuixart o Manolo entre d’altres. I de les col·leccions, les més destacables són les de Modernisme, la de Manolo Hugué i la de Dau al Set.El llegat acumulat per Joan Abelló va impulsar la transformació de Can Pellicer en l’actual Museu Joan Abelló i la Casa del Pintor (casa natal de l’artista), espais que sumen de manera conjunta un total d’onze cases unides al llarg de 2.000 metres consecutius convertits en Casa Museu. D’aquests, 900 metres són visitables i la resta correspon a les les dependències més privades de l’artista, pendents de reformes per a poder exhibir-se al públic en un futur."La Casa d’Abelló és una obra d’art en si mateixa i amaga un dels museus més sorprenents, eclèctics i desconeguts de Catalunya, que ara l’Ajuntament de Mollet es proposa donar conèixer al gran públic en el marc de l’Any Abelló, mitjançant la Fundació que l’artista i col·leccionista va crear juntament amb l’equip de govern i la complicitat de les entitats i agents de la ciutat", explica el consistori."La formació d’Abelló va rebre la influència de, Carles Pellicer i, qui havia viscut a Mollet a tocar el que avui és el Museu. Amb la seva pintura, que ell va anomenar explosivista, Abelló configura uns paisatges de textures i colors vius i realistes com la mateixa natura", detalla l'Ajuntament.