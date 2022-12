Tres detinguts a Sant Feliu de Codines per cultivar 1.020 plantes de marihuana en una nau

Agents dels Mossos d'Esquadra, amb col·laboració de la Policia Local de Sant Feliu de Codines, van detenir, dimarts i dimecres,de 21 i 42 anys, com a presumptes autors d'uni defraudació de fluid elèctric. Se'ls hi van trobaren una nau industrial.A mitjans de novembre, la policia va iniciar una investigació després de saber de la possible existència d'una plantació de marihuana en una nau industrial del polígon Can Masclans. Després de diverses indagacions, els agents van fer una entrada i perquisició a la nau, on van trobar la droga. També es van trobar diversosi una complexa instal·lació amb ventiladors, focus i transformadors per afavorir el creixement de les plantes.Durant l'operatiu es van localitzar dues persones a l'interior de la nau, que en veure la presència policial van intentar fugir pel terrat. Els agents els van poder interceptar i els van detenir per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se'ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric. El dia següent es va detenir una tercera persona i se'n va denunciar penalment una quarta, totes dues relacionades amb la plantació.Els detinguts han passat avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, el qual ha decretat llibertat amb càrrecs.