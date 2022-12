VÍDEO | S'incendien un camió i un cotxe a Sant Celoni

Els Bombers de la Generalitat han extingit el foc que ha afectat un camió i un cotxe a Sant Celoni Foto: Jordi Grau

d'una empresa de fruita haaquesta nit passada davant del número 19 del carrer Comte Borrell de, per causes que ara encara es desconeixen. El foc també ha afectat undavant del camió. Fonts dels Bombers de la Generalitat han informat a NacióBaixMontseny que es va rebre l'avís cap a un quart de nou del vespre i s'hi van desplaçar amb dues dotacions. També s'hi va desplaçar la Policia Local de Sant Celoni.Les mateixes fonts han assenyalat que les flames del foc ha cremati part de la caixa del camió i en un cinquanta per cent al cotxe. No hi ha cap persona ferida.