La Diputació confirma que Sant Miquel del Fai reobrirà al públic el març de 2023

L'obertura

Tal i com es va avançar fa unes setmanes , l'entorn natural i arquitectònic dereobrirà portes. La Diputació de Barcelona va adquirir l'espai l'any 2017, i des de llavors hi treballa peren tot l'itinerari, així com en la recuperació arquitectònica i urbanística d'elements com lao les ermites, esglésies i camins que discorren per la zona.D'entrada, l'obertura es farà, si bé també es faran visites per a grups, com ara d'escolars. Basat amb un concepte educatiu i de divulgació,, com abans. L'però caldrà fer, amb un aforament de fins a 200 persones simultàniament. La previsió és que cada dia hi passin unesLa Diputació de Barcelona va adquirir l'any 2017 Sant Miquel del Fai per 1,3 milions, un espai que estava fins llavors en mans privades i que els tècnics asseguren que es van trobar. Entre altres aspectes hi havia els paràmetres de seguretat, que s'han convertit en una obsessió per poder garantir que la visita a l'entorn es pugui fer en les millors condicions."S'han fet els estudis tècnics corresponents per definir les actuacions que calien, entre 2018 i 2020 es va fer una primera fase per consolidar els talussos de la cinglera, col·locant malles, i ara s'està repassant la fase de 2020 amb fixacions i noves malles", explica, directora d'Edificació i Serveis de la Diputació. A més, en les darreres setmanes es va detectar una nova fase de, sobre la qual s'està treballant actualment.Des de l'adquisició, s'hi han invertit fins a, tant en l'entorn natural com l'arquitectònic. "Hem canviat 1,5 quilòmetres de barana, hem actuat en paviments i camins, s'ha urbanitzat un nou aparcament per a 90 cotxes i s'han fet treballs de consolidació i sanejament", apunta el director de Sant Miquel del Fai,. En aquest sentit, apunta que el fet que es tracti d'un entorn natural obligarà a què com a mínim un cop l'any s'hagi d'actuar per garantir la seguretat de l'espai, fet que podria comportar tancaments puntuals.Després de més de 5 anys, l'espai podrà reobrir portes al març de 2023. Entre d'altres, s'ha tingut en compte la, com l'àguila de cuabarrada, que viu a l'entorn natural, i que ha calgut preservar.L'obertura es farà d'entrada només en caps de setmana i festius, mentre que entre setmana es rebran grups escolars. Amb entrada gratuïta, caldrà fer reserva prèvia a la pàgina web, donat que l'aforament serà de fins a. Al llarg del dia s'espera que hi passin unes mil persones.El concepte de la visita, però, canvia, i s'eliminen els punts de restauració i fins i tot la possibilitat d'oficials-hi casaments i convits, com es feia abans. "Serà de tipus cultural, posarem a l'abast de la gent recursos com una exposició o rètols interpretatius per conèixer els valors del patrimoni natural i arquitectònic que hi tenim, amb construccions del segle IX i X, afegeix Martínez. "", apunta.L'obertura, però, no serà completa d'entrada. El visitant accedirà pel pont de Rossinyol i accedirà pel pas de la Foradada, i podrà resseguir els diferents espais naturals fins el salt del Tenes.No obstant, no podrà arribar a espais com l'ermita de Sant Martí o la cova de les Tosques, que es troben en espais pendents d'intervenció. Pel que fa a la Casa Prioral, s'haurà de sotmetre a un estudi arquitectònic per definir quins elements s'han de tractar, alguns fins i tot eliminar perquè es tracta d'afegitons, i quins usos acabarà tenint.