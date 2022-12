La connexió ferroviària entre el Vallès Occidental i l'Oriental, més a prop

Opcions a curt i mig termini

La proposta de femVallès Foto: femVallès

L'estació de FGC de Les Planes Foto: Flickr / Ángel González Galván

Els nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) contemplen l'execució dels dos intercanviadors ferroviaris a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i l', que connectaran la línia R8 de Rodalies i el metro del Vallès, enllaçant així les dues comarques, Vallès Occidental i l'Oriental amb tren.Així ho va anunciar el conseller de Territori,, en l'última trobada amb el, i ho va confirmar posteriorment el passat divendres en la posada en marxa de les noves freqüències de FGC . Els projectes tenen reservats una partida de, i estan pendents que finalitzin els estudis informatius i licitacions enguany i aleshores el Govern els pugui executar.Fernàndez va assegurar que eraper a la unió de les dues comarques a través de Sant Cugat. Un anunci que va arribar pocs dies després, tal com va recordar, que Territori fixés la la del Vallès i el Baix Llobregat-Anoia , creant dues estacions i un traçat de quatre quilòmetres pel subsòl de Barcelona. Una obra licitada per valor dei amb la previsió que acabi aquesta dècada.Precisament, el titular de Territori va explicar que l'objectiu de la Generalitat és creari que serà "menys difícil" amb. D'aquesta manera, va recalcar Fernàndez es podria anar de Granollers a Martorell, passant per Sabadell i Terrassa, "sense".La connexió entre les dues comarques del Vallès ha estat llargament reivindicada i una de les entitats que l'ha liderada, i ha fet nombrosos treballs al respecte, ha estatCuriosament, fa tot just unes setmanes feia pública una proposta per unir Catalunya de nord a sud amb tren . I entre el seu repertori d'idees hi haa Volpelleres (S2 i S6 de FGC amb Rodalies R8) i l'Hospital General (S1 de FGC amb Rodalies R8)Com a solució imminent són"molt fàcils de resoldre", sosté, ja que col·locantes podrien facilitar la unió de les estacions de FGC i Rodalies de Sant Cugat i Rubí. I com a model d'aquesta explicació, l'estació de FGC de Les Planes. Tot plegat, unes inversions econòmiques, apunta femVallès i, a més, seria "un tràmit administratiu molt mínim".A mig termini, la proposta de l'entitat és més ambiciosa i passa perquè FGC (és a dir, la Generalitat), tenint en compte elal llarg de l'R8 i que l'operadora ferroviària catalana "té el projecte de connexió de la seva cotxera de Rubí" amb aquest ampli internacional. Això "trauria", calcula i també assenyala "serveis circulars que facin la volta a Collserola". En aquest sentit, un nou túnel entre Sant Cugat i la capital catalana faria que des d'aquesta s'accedís "al corredor prelitoral i de relació amb els serveis regionals" ferroviaris creats.