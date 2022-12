Quines activitats dedicades a «La Marató» es fan a Granollers i al Vallès Oriental?

Esmorzars de forquilla, esports i ball a Granollers

Solidaritat a la resta de la comarca

torna "La Marató" de TV3 i Catalunya Ràdio amb una 31a edició que estarà dedicada a la salut cardiovascular. L'objectiu : recaptar fons per a la investigació i, alhora, emocionar i "arribar al cor" de la ciutadania catalana.Les donacions ja es poden fer a través de la pàgina web de "La Marató", bizum (333 33), transferència, els caixers automàtics de CaixaBank i, únicament diumenge, trucant al telèfon 900 21 50 50.Per aconseguir-ho estan previstes més dearreu del territori. També ai alDiumenge al matí, a partir de les 10, un dels escenaris destacats serà el. El Club Balonmano Granollers ha organitzat una festa solidària en què es viurà un torneig d'handbol de pares i mares, esmorzar solidari i botifarrada, masterclass de ball, taller i exhibició d'esgrima.També al Palau d'Esports, elfarà una matinal amb un tast d'aquest esport per tot aquell qui ho vulgui, amb partides ràpides, individuals o per parelles. Nocions bàsiques i assessorament per als més petits a càrrec dels responsables del club.Al Palau també es viurà un, a càrrec del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, Asaja el BM Granollers i Arderiu.Però no només hi haurà activitats diumenge. Divendres, laha organitzat una cantada i ball nadalenc a la PLaça de l'Església. Hi hauràamb infants, joves i famílies de Sant Esteve més concert de Pueri Cantores, a més d'un arbre solidari amb espelmes i ball final amb la cançó Pel cor.De cara a dissabte, l'de Granollers té previst organitzar Granollers balla i s'aixeca per La Marató a les 11 del matí a la Porxada. Hi haurà tallers i exhibicions de Passaltpas, zumba amb Anytime fitness, Escola Àgueda Murillo, Escola Kilometro 13 i les Guapes, en col·laboració amb les associacions de comerciants, forns de pa i pastisseries i Xocolates Granollers.També dissabte tindrà lloc l'espectacle de màgia 3 de cors, a càrrec d'ena les 18.30 a l'Equipament Juvenil GRA. Un xou d'uns 45 minuts, per a tots els públics, els quals gaudiran, riuran i hi participaran.A la capital ja s'han anat fent activitats relacionades els últims dies. El cap de setmana passat, lava organitzar ela la Plaça Lluis Perpinyà.Dilluns va començar l'anomenata les biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert, en què es van vendre llibres usats aportats pels usuaris de les biblioteques. Es farà fins dissabte.Aquest dijous s'ha fet al pati de l'una xocolatada solidària, que ha anat acompanyada d'un mini concert de Nadal, intercanvi de llibres de lectura i de roba d'esquí i d'una gimcana.No només hi haurà solidaritat a la capital de la comarca. En aquest enllaç , que es pot consultar la llista completa de propostes que hi ha previstes al Vallès Oriental.A la Garriga, l'farà un taller pràctic el diumenge a la plaça de l'Ajuntament. Mitjançant diferents estacions de treball i amb la col·laboració de voluntaris de Protecció Civil i personal Voluntari del SEM, s'ensenyarà a la població a fer la reanimació cardiopulmonar (RCP) i a saber fer servir els desfibriladors.A les Franqueses, també diumenge es farà la lectura deli es posarà a la venda. Els diners obtinguts es lliuraran a La Marató d'enguany. El text és del professor i escriptor Antoni Argent i les imatges són de la il·lustradora Laura Garcia.Dissabte, a Lliçà de Vall, ladurà a terme una iniciativa singular. Als Jardins Masia Can Coll es farà una venda solidària de nous pelades conreades a la finca que l'entitat té a Lleida, on treballen persones en risc d'exclusió social. Nous de quilòmetre zero amb molts beneficis pel cor i per a la prevenció de malalties cardiovascular.També dissabte al matí, a Mollet, l'durà a terme una festa de Nadal solidària a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Una trobada amb activitats, tallers infantils i arribada dels patges reials.El mateix dissabte al matí, a partir de les 9.00h, elacollirà el Rocco's Ranch Moto Club, una carrera deon hi participen els millors pilots del món de totes les especialitats, com els germans Espargaró, Dani Pedrosa, Toni Bou, Randy Mamola i pilots del mundial de Moto 3, moto 2 i Moto GP.