L'eufòria veïnal inunda la nova estació de Sant Andreu

L'històric edifici de l'estació de Sant Andreu Comtal tancat anuncia l'accés a la nova estació Foto: I.M.

Feia tres mesos que elsque venien dei Girona no podien entrar i creuar Barcelona. Les obres del tram Sagrera-Sant Andreu impedien el pas dels combois, que tenien l’inici i final de línia a Montcada, on havien de canviar de línia per a seguir el trajecte direcció sud. Fins avui. Amb la posada en marxa de la nova estació de Sant Andreu , els trensi els passatgers ja no han d’alterar la seva rutina de transport.d’aquest dilluns era màxima. Els voltants del nou edifici estaven replets deque s’han apropat per veure com funciona, com s’hi accedeix i què passarà amb l’estació antiga, que ja té les portes tancades i forrades de cartells que indiquen la direcció cap al. I és que l’estació que s’estrena avui substitueix la petita i històrica de, l’edifici de viatgers més antic dels que estaven en servei a tot Espanya que es va posar en marxa el 1854.La millora és visible al primer cop d’ull: lesi els passatgers no han d’esperar a l’aire lliure els dies freds com el d’avui. Dues àvies amb carrets de la compra s’ho miren des de la passarel·la que connecta els dos edificis com si es tractés de dues expertes. “Per aquí s’entra i hi ha”, diu una a l’altra assenyalant la placeta que queda davant la porta del nou edifici amb la punta del dit enfundada en un guant de pell.Altres veïns del barri han aprofitat per venir a passejar per davant del nou accés i celebrar el final de les obres:. Ho volen saber tot sobre la nova Sant Andreu, l’estació d’entrada a la capital catalana que connecta amb lamitjançant un parc lineal verd. “Som uns”, assegura la Maria Isabel. Ella fa ús del tren sovint i aquest dilluns ha vingut a conèixer la nova estació i assegurar-se que els horaris es mantenen com sempre: “”.El, per ara,i només es pot caminar per sobre de l’actual estació. Elsamb vambes de colors fluorescents ja hi han fet les primeres carreres, però els més crítics són elsque ho. Uns, en grupet, mostrant-se tots els racons els uns als altres, i els altres, de bracet amb la parella. “”, expliquen somrient l’Andres i la Maria. Viuen al barri des que van nàixer i, tot i que actualment ja no fan ús del tren, n’havien estat usuaris freqüents. Estan encantats amb la millora i amb elals veïns.Malgrat que el projecte aconsegueix l’aprovat general per part de tot el veïnat, que l’esperava amb ganes,. És el cas del Joan i la Magda, que critiquen la poca vida de l’antiga estació -“estava morta”, asseguren- ien la seva inauguració particular: “No entenem per què està tan alt, hauria de connectar millor amb els dos laterals (Sant Andreu i el Bon Pastor) perquè sigui més fàcil accedir-hi”.Baix terra, l'rep els viatgers a banda i banda d'estació. Els artisteshan estat els encarregats de donar vida a les dues parets que limiten l'espai d'andanes. L'enorme mural que escenifica la-amb dates assenyalades com la construcció de l'actual estació de Sants el 1979- crida l'atenció de tothom qui espera el seu tren. Càmera en mà, n'hi ha alguns que són com baldufes a cop de clic. I els més discrets, asseguts als bancs, fan zoom in i zoom out repetidament per analitzar-ne tots els detalls. Els megàfons anuncien el pròxim R2 en direcció a l'aeroport i tots passatgers s'arrengleren davant la línia groga de l'andana per pujar-hi i marxar des de l'