El Mercat de Nadal de Caldes reparteix 38.000 racions de brou termal

Milers de persones han passat peldurant els 10 dies que ha estat en funcionament. Segons ha explicat el consistori, gent viscuda de tot Catalunya han passejat pels carrers del municipi per visitar les parades, participar a les activitats familiars i degustar el brou termal.Els dies amb més nombres de visitants han estat els caps de setmana i els festius. La gran afluència de públic, per sobre de les previsions inicials, situa aquesta edició com. "Aquestes dades consoliden el nou format del Mercat de Nadal amb les casetes de fusta i el situen com un dels 10 mercats nadalencs de referència al país", destaca el consistori.En total, s’han repartit, unesde les previstes inicialment. Davant de la gran afluència de públic, es va ampliar la cocció de brou termal en 2.000 litres més per poder donar resposta a l’. Paral·lelament, s’han repartit les 4.000 racions dei les 2.000 deque estaven previstes inicialment.També s’han exhaurit les 3.000 ampolles deenvasat que estaven a la venda al Museu Thermalia. De fet, l’elevada demanda ha fet que s’hagi fet una nova comanda de 300 unitats més de brou termal de carn que estaran a la venda a partir del 20 de desembre.Les activitats infantils i familiars han registrat la participació de més de. També s’ha registrat un increment significatiu dels visitants del Museu Thermalia i de les exposicions, així com també de la mostra de diorames. D’altra banda, l’arribada de milers de persones s’ha traduït en un increment de vendes de comerços i d’establiments de restauració.