Els trens de les línies R2 i R11 ja passen per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Sant Andreu

Canvis d'hàbits[/3]

Les obres han provocat que des de mitjans de setembre fins al passat 2 de desembre, els trens de l'R2 i l'R11 tinguessin sortida i arribada a l'estació de Sant Andreu Comtal i des d'allà els usuaris haguessin d'agafar la línia vermella del metro per acabar de completar el seu recorregut. En el cas d'aquests últims dies, del 3 al 10 de desembre i coincidint amb el pont de la Puríssima i el descens de viatgers en aquestes dates, calia fer transbordament a Montcada i Reixac i canviar d'estació per agafar un tren de l'R3 o R4 fins a Sants o bé un bus fins a La Sagrera-Meridiana.



La instal·lació del traçat d'ample convencional en el tram de les vies que connecten les línies de Granollers i Girona ha format part de la segona gran fase dels treballs després que a finals del 2020 es culminés el mateix procés a la línia l'R1, que des d'aleshores circulen per l'interior de La Sagrera, però tampoc s'hi aturen.



Tot aquest conjunt de treballs formen part de les obres per acabar d'enllestir la futura estació de la Sagrera, concebuda com una infraestructura intermodal on confluiran les línies de Metro, Rodalies i d'alta velocitat. Ara, un dels següents passos destacats serà el trasllat de les vies d'alta velocitat per fer-les passar també per l'interior de la futura estació de La Sagrera.

El pas dels trens de les líniesde Renfe peli la novaja és una realitat. A les 4.55 hores de la matinada d'aquest dilluns ha sortit des deel primer tren de l'R2 en direcció Barcelona i vint minuts més tard, passades les 5.15 hores, s'ha inaugurat amb èxit la posada en servei del nou tram.D'aquesta manera s'ha posat fi a quasi tres mesos d'obres , que han obligat milers d'usuaris de l'R2 i R11 a canviar els seus hàbits de transport per arribar a Barcelona. El nou tram ha entrat en funcionament 24 hores més tard del previst després que Adif informés divendres a la tarda de problemes d'última hora en el sistema d'electrificació i en la catenària.Durant el cap de setmana Adif ha fet les comprovacions de fiabilitat i la formació als maquinistes perquè coneguin el nou tram.El nou traçat també ha implicat que l'estació de, construïda el 1854 i la més antiga de l'Estat, deixés de prestar servei el passat 2 de desembre i a partir d'aquest dilluns els trens ja s'aturin a la nova estació de. La nova infraestructura s'inaugurarà oficialment aquest dilluns a les 10.45 hores, en un acte on hi participaran la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.A primera hora del matí hi ha hagut una activitat inusual a la nova estació de Sant Andreu, ja que, a banda de persones que anaven a la feina, n'hi havia d'altres que s'han desplaçat per veure in situ el pas del primer tren per la nova infraestructura. Molts d'ells, de fet, han gravat el pas del comboi.Durant els últims mesos els treballs en aquest nou traçat d'ample convencional han consistit en laque passen per la futura estació de la Sagrera, dels quals 2,8 van soterrats. D'aquesta manera, s'ha fet encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura.