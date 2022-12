Granollers En Comú Podem confien en ser «decisius» per la governabilitat a la ciutat

Us volem agrair a totes i tots els que heu omplert de gom a gom, la sala d'actes del Museu



Granollers En Comú Podem són l'estabilitat i serem l'empenta d'un govern de progrés, que posarà a les veïnes i veïns al centre de les nostres polítiques municipals.#Granollers pic.twitter.com/9LNtQvauGW — Granollers En Comú Podem (@ECP_Granollers) December 11, 2022

La candidata de Granollers En Comú Podem a les eleccions del pròxim mes de maig,, s'ha presentat oficialment aquest dissabte en un acte al Museu. Ho ha fet acompanyada de la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach ; la coordinadora de Podem Catalunya,; el diputat d’Unides Podem al Congrés,; i l’alcalde de Montornès,En el seu discurs, Segura s'ha mostrat convençuda que seran "" en la governabilitat de la ciutat, i més quan creu que s'han acabat les majories absolutes del PSC.Segons recull VOTV, Segura ha parlat de recuperar la figura deli que comptaran amb associacions, entitats i col·lectius per confeccionar el programa electoral.També ha emfatitzat la importància de garantir elsperquè les persones tinguin una vida digna, com el dret a l’habitatge, a una alimentacio bàsica, a l’empadronament, la llibertat d’orientació sexual i identitat de gènere, a la diversitat funcional, i a l'atencio domiciliària. A més, ha anunciat que apostaran per una gestió directa dels serveis públics i per la remunicipalització dels que ara no ho estiguin.