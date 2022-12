Turull diu a Granollers que ERC juga a veure «quin és el nivell de maquillatge de la repressió» amb la nova malversació

El secretari general de Junts,, creu que ERC juga "a veure" amb les negociacions per modificar la malversació . En una atenció als mitjans aquest diumenge des de, Turull ha considerat que la darrera proposta en què treballen PSOE i Unides Podem "falca encara més la reforma ad hoc que va fer el PP per perseguir l'independentisme". A parer seu, aquesta reforma del Codi Penal "ési al seu activisme polític contra l'independentisme perquè pugui actuar com li dona la gana". En ser preguntat pels pressupostos, Turull ha criticat que els republicans els demanen una "adhesió i no una negociació"Turull ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol en les negociacions per la reforma de la malversació no és eliminar els elements de repressió contra l'independentisme sinó "maquillar-los i blanquejar-los". Davant d'això, ha fet una. "No volem jugar a veure quin és el nivell de maquillatge de la repressió, si no quin és el nivell d'eliminació de la repressió i de la confrontació amb l'Estat", ha afirmat."El PSOE parteix en tot moment de la lògica que l'1-O va ser delicte, i nosaltres en aquest marc mental no podem entrar", ha reiterat. "Demanem que, sinó que pensem en allò que és el principal actiu de l'independentisme, la mobilització", ha afegit. A parer seu, "no es tracta de menys anys de presó i ja està, sinó que no hi hagi anys de presó per ser lleial al mandat dels ciutadans de Catalunya."Per Junts la solució passa perquè "s'aprofitin" les esmenes que han presentat. A parer seu, aquestes no van en la línia de blanquejar les injustícies de l'estat espanyol a Europa sinó en la línia de fer possible que els ciutadans de Catalunya puguin exercir amb plenitud els seus drets i llibertats fonamentals."En ser preguntat pels pressupostos, el secretari general de Junts ha criticat que els republicans. "El que no s'hi val és dir: negociarem amb tothom menys amb vosaltres que hi heu de votar a favor", ha reflexionat. Segons Turull, la seva formació ha estat molt rigorosa presentant unes propostes pensant en el conjunt de Catalunya" i ara esperen saber "quines accepten i quines no". A més ha demanat a ERC "menys retrets i més humilitat".