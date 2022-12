Exposició fotogràfica sobre els 60 anys de la gran nevada de Granollers

Activitats complementàries

Des de fa uns dies es pot visitar a la planta baixa de l’Ajuntament la nova exposició de l’Arxiu Municipal de Granollers, una mostra que commemora dues efemèrides:i deu anys de les exposicions de l’Arxiu.El Nadal de 2012 s’organitzava la primera mostra fotogràfica de l’AMGr amb imatges d’aquella gran nevada, aleshores amb motiu del 50 aniversari. Deu anys després, es reprèn el mateix tema amb una nova mirada, més personal i detallista, fruit de les fotografies aportades pels granollerins i granollerines al llarg dels anys.Segons explica l'Ajuntament de Granollers, la nevada de 1962 "va serque va transformar el paisatge de Granollers i la comarca, i que ha quedat". Tal com va recollir la premsa de l’època, el temporal de neu, del tot inesperat, va començar la nit de Nadal i es va allargar tot el dia 25, fins a la nit. El gruix va arribar als, segons les dades oficials. "Els problemes no van trigar a aparèixer: la ciutat va quedar incomunicada, els carrers i les voreres intransitables, les carreteres de la comarca tallades, dos trens bloquejats a les vies del túnel de la Foradada i de l’estació del Nord... i fins i tot va haver-hi una víctima mortal".L’exposició 60 anys de la gran nevada. 10 anys d’exposicions de l’Arxiu! es podrà visitar fins al 24 de febrer, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre (caps de setmana i festius de desembre: de 17 a 20 h; dies 24 i 31 de desembre: de 10 a 13 h. Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener).Durant una dècada, a la planta baixa de l’Ajuntament s’han vist 38 exposicions que han mostrat diferents aspectes de la ciutat i com ha anat evolucionant a través de fotografies dels segles XIX, XX i XXI, des de l’any 1878 fins a inicis d’aquest segle.Coincidint amb l’exposició, el dilluns 19 de desembre tindrà lloc a Can Jonch, a dos quarts de 6 de la tarda, una nova edició de Les Tertúlies de l’Arxiu amb persones que van viure la nevada de 1962 i que n’explicaran records i anècdotes.I durant les festes de Nadal, entre els dies 16 de desembre i 8 de gener, es podrà veure al Cinema Edison dos films de l’Arxiu sobre la nevada de 1962. Serà en sessió continuada i amb entrada lliure, coincidint amb l’obertura de l’equipament. Els títols que es projectaran són Nevada del Nadal de l'any 1962, de Josep Lluís Arimany i Josep Comas i La gran nevada, de Francesc Garrell Saló (durada, 4:48 mn).