Recepta | Pastís de poma segons la Teresa

Per al glacejat

125 grams de farina125 grams de sucre blanc1 preparat de gasificant litines (1 sobre de cada)1 cullereta de cafè de sal1 cullerada sopera de sucre avainillat o 1 cullera postres de extracte de vainilla3 ous mitjans2 cullerades soperes d’oli d’oliva220 ml. de llet1 iogurt grec1 copeta de Rom negre, a poder ser bo4 pomes, a poder ser de la varietat reineta, per el seu punt àcid75 grams de sucre blanc2 ous50 grams de mantega sense sal (feta pomada)En un bol, barregeu la farina, el sucre, el gasificant, la sal i el sucre avainillat i ho remeneu tot ben remenat. Afegiu-hi els ous lleugerament batuts, l’oli, la llet, el rom i el iogurt. Remeneu enèrgicament fins que faci bombolles perquè estigui tot ben barrejat.Talleu les pomes, sense pell ni cor en lamines fines. A mida que aneu tallant perquè no s’oxidin les afegiu a la barreja que havíeu fet al bol, han de quedar submergides en la pasta.Agafeu els motlles i folreu-los amb paper de forn. Si són de silicona no cal. Tireu-li llavors la barreja que teníeu al bol i poseu-ho al forn, preescalfat a 180º, durant uns 20 minuts, fins que la superfície comenci estar ferma.Mentre els pastissos estiguin al forn anirem preparant el glacejat. Barrejarem el sucre, els ous batuts i la mantega feta pomada. Reservarem, i quan els pastissos estiguin del primer enfornat, els hi bolcarem el glacejat per sobre i els tornarem a posar al forn uns cinc minuts més, fins que la glassa estigui quallada i relativament daurada.Deixeu refredar, desemmotlleu i ja podeu servir.