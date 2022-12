Quatre dones detingudes a Granollers després de robar en diversos comerços

-entre les quals hi ha una menor- han estat detingudes aquest dimecres a Granollers acusades dede la ciutat.Una patrulla conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra en el marc de la intensificació de la presència policial per els festes nadalenques ha estat alertada que les quatre dones estaven robant en diversos establiments comercials.L'operatiu els hi ha seguit el rastre i ha detingut a les quatre autores, que segons ha explicat l'Ajuntament no resideixen a la ciutat. Les quatre persones han estat imputades per delicte de furt.