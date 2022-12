Aquest diumenge, nova edició de les Voltes Solidàries al Circuit

Else suma novament als actes deamb les Voltes Solidàries, una activitat benèfica que ja celebrai que obre el traçat català a la ciutadania per a brindar l'oportunitat deel proper diumengeEls beneficis recaptats amb aquesta acció aniran destinats íntegrament al programa solidari que impulsa Televisió de Catalunya, que enguany està dedicat a les, un dels problemes de la salut pública més rellevants en l'actualitat.Els tiquets de les Voltes Solidàries estan disponibles a la web del Circuit a un preu de 25 euros per vehicle, ja sigui moto o cotxe. Cada tanda incloual Circuit de Barcelona-Catalunya, guiades per un cotxe de seguretat a una velocitat mitjana de 50 km/h pel traçat Gran Premi de 4.675 metres. L'activitat està programada entre les 15 i les 17.05 h.Aquest mateix dia també s'oferiran, una activitat d'una hora i mitja amb un recorregut únic que contempla llocs tan exclusius com direcció de cursa, podi, sala de brífing, sala de premsa, la tribuna VIP o el mateix pàdoc del Circuit. Les visites es duran a terme en els torns de les 10 h, les 12 h i les 15 h del diumenge.El Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà el següent cap de setmana a les Voltes Solidàries elCircuit de Barcelona-Catalunya, l'que també recapta fons per a la Marató de TV3. Les entrades per a l'esdeveniment, que se celebrarà el 18 de desembre, també estan disponibles a la web del Circuit.També a les instal·lacions de la pista mundialista, el traçat off roadorganitza el divendres 15 i el dissabte 16 de desembre l'esdeveniment solidari, una cursa que ja ha confirmat la presència de pilots com els germans Aleix i Pol Espargaró, Remy Gardner, Augusto Fernández, Pedro Acosta o Toni Bou, entre altres. L'entrada té un preu de 3 euros més despeses de gestió.