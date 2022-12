Més de 150 ferits en l'accident entre dos trens de Rodalies a Montcada i Reixac

El xoc entre dos trens de Rodalies a Montcada i Reixac Foto: Cedida per Josep Jorge

Dos trens dehan xocat aquest dimecres a primera hora del matí, a les 7.50 hores, prop de l'estació de, deixant almenys 155 passatgers ferits, dels quals 150 lleus i 5 en estat menys greu, segons el balanç del(SEM). Tres ferits lleus han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Renfe apunta a uncom a causa de l'accident.El servei de les líniess'ha restablert encara amb afectacions després d'estar interromput en els dos sentits durant dues hores. Això ha afectat afecta la mobilitat dels passatgers de les línies, dues de les que passen pel Vallès Oriental, perquè acaben i comencen el seu recorregut precisament a l’estació de Montcada i Reixac per les obres a la Sagrera i els passatgers poden fer transbordament a peu cap a l’estació de Montcada-Manresa.Renfe ha activat el protocol per aquest tipus d'incidents en col·laboració amb-que ha activat l'alerta deli el, que hi ha enviat 18 ambulàncies. Elstambé hi han enviat set dotacions per ajudar en l’evacuació dels trens, que ja ha finalitzat. No hi ha cap persona atrapada als combois.