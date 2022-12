Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges per una doctora de l'Hospital de Granollers

El(CoMB) ha guardonat, doctora de l', als. Els guardons han reconegut en total 51 metges i quatre equips assistencials "que destaquen per la seva excel·lència i qualitat en l'activitat professional". Es concedeixen des de l'any 2004 i valoren trajectòries professionals "basades en l'excel·lència, el compromís, l'honestedat, la integritat, l'altruisme i la feina ben feta".Cambrilenca nascuda a Reus, Farré va estudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (1993-1999) i va realitzar l'especialitat de Geriatria a l'Hospital General de Granollers (2001-2004), on actualment duu a terme la seva tasca assistencial com a metge adjunt del Servei de Geriatria.Durant aquests vint-i-un anys com a geriatra, ha desenvolupat la seva tasca assistencial en les diferents unitats del servei: a l'Hospital de dia de Geriatria, al programa d'atenció a residències, a la unitat de mitja estada, a la unitat d'aguts de Geriatria i els últims cinc anys com a metge consultora de Geriatria dels serveis quirúrgics a la Unitat funcional interdisciplinari sociosanitària (UFISS geriatria), especialitzant-se en l'atenció integral i interdisciplinar dels pacients ortogeriàtrics.Segons recull l'Hospital, el seu objectiu principal en l'àmbit professional és "millorar l'assistència hospitalària dels pacients d'edat avançada treballant de forma interdisciplinar, i procurant la seva continuïtat assistencial, així com millorar la formació en Geriatria tant dels estudiants de Medicina com dels nostres futurs metges especialistes amb una visió integral dels pacients d'edat avançada que permeti millorar la seva atenció".En aquest context, també desenvolupa la seva tasca docent tant amb els residents de Geriatria com a tutora, així com en la formació d'altres metges residents com els de família, traumatologia i farmàcia. A més, des del 2013 col·labora com a professora de l'assignatura de Geriatria de la facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i, actualment, com a co-coordinadora de l'assignatura d'Envelliment, pluripatologia i cronicitat de cinquè de medicina en la mateixa facultat i també com a coordinadora de les pràctiques mèdiques d'estudiants de tercer de Medicina al nostre centre.La Dra. Farré compta amb una àmplia trajectòria professional plena de compromís i passió per la tasca assistencial que duu a terme. "Considero aquest premi com un reconeixement a l'especialitat que tinc la sort de poder exercir i el comparteixo amb tots els companys mèdics, quirúrgics i d'altres disciplines que atenen a les persones d'edat avançada, i amb els qui continuo aprenent cada dia", conclou.Altres càrrecs dins l'àmbit de la Geriatria que ocupa la Dra. Farré són: vocal docent de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) des del gener 2022, Secretaria del grup de treball d'ensenyament de la Geriatria a les Facultats espanyoles de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) des del 2018, així com representant nacional de la Secció de Geriatria de la Unió Europea d'especialitats mèdiques (GMS-UEMS) des del 2013.