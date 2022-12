El govern espanyol aprova el contracte per soterrar les rodalies a Montcada i Reixac

Elha autoritzat aquest dilluns la licitació del contracte d'obres peral seu pas per(Vallès Occidental) perd'euros. Inicialment, el valor era de 465 milions, però l'encariment de les matèries primeres han fet incrementar un 33% el cost total de l'obra. El següent pas passa per publicar la licitació del contracte d'obres a la plataforma de contractació del sector públic. L'anunci es produeix després que elhagin avançat darrerament en les seves negociacions per desbloquejar obres pendents El soterrament de les vies del tren és un delsvallesà de les darreres dècades. La seva presència parteix la localitat en dos, obligant els seus veïns a supeditar el seu dia a dia per creuar els passos a nivell als constants passos de trens per fer accions tan quotidianes com anar a comprar el pa, al CAP o simplement passejar. El soterrament de l'R2 a Montcada és un dels projectes d'iamb més recursos delsper al 2023 a Catalunya. S'hi destinarà fins a 89 milions d'euros durant el pròxim any, convertint-la en una de les grans obres de transformació urbanística i ferroviària de la xarxa de Rodalies.El projecte contemplaper les quals els trens podran circular a una velocitat màxima de. També preveu una nova estació subterrània, que s'ubicarà en una ubicació propera a l'actual. El traçat subterrani començarà al barri de Can Sant Joan, on començarà un descens que s'executarà amb pantalles de formigó a una profunditat de 35 metres. El sistema constructiu es basarà en pantalles, llosa de coberta i contrabòvila, fet que obligarà a desviar el traçat ferroviari. El recorregut de les vies seguirà, un cop passat el nucli urbà, per sota del riu Ripoll i l'autopista C-33.Pel que fa a la seguretat dels veïns, suposarà, que al llarg del dia pugen i baixen barreres de manera constant, generant esperes tant per a vianants com per a conductors que han de creuar a banda i banda de les vies. En superfície, a més, es generarà un espai de passeig que encara està pendent de definir.El consell de ministres també ha aprovat aquest dilluns una partida deper a Catalunya per crear, fer formació a treballadors i l’atenció a estudiants ucraïnesos desplaçats per la guerra al seu país. En concret,de 0 a 3 anys gratuïtes, 15,1 milions per a formació de treballadors ocupats o a l’atur, i 2,5 milions per a l’escolarització de menors ucraïnesos.