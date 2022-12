Granollers serà seu dels Jocs Special Olympics del 30 de març al 2 d'abril

Un logo molt especial

Granollers serà,, la seu de la 12a edició dels Jocs Special Olympics, que organitza la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers. La ciutat ja va acollir la 4a edició d'aquesta competició el 1994.Segons s'ha explicat aquest dissabte,catalans, espanyols i internacionals competiran en diversos equipaments esportius municipals i espais de la ciutat i en una quinzena de disciplines esportives: bàsquet, floor ball (hoquei), petanca, ciclisme, programa YAP (per a infants), tennis, natació, tenis taula, handbol, futbol a 5, futbol 7, atletisme, bàdminton, gimnàstica, pàdel, esgrima i rugby.Com novetat d'enguany, s'emetrà en streaming diferents competicions per tal de facilitar el seguiment a familiars dels participants; així com també es promocionarà la modalitat d'esports unificats, que fomentarà la igualtat i la inclusió.Paral·lelament al calendari competitiu, els jocs també contemplen unaque facilitaran la participació ciutadana, i amb la que es promourà la. A més a més, s'implantarà unque donarà oportunitats a tothom, i un altre deamb l'objectiu d'ajudar a entendre la normalitat de la discapacitat intel·lectual.L'agència Ogilvy ha estat l'encarregada de dissenyar el logotip d'aquesta edició dels Jocs Special Olympics Granollers 2023. I per fer-ho van dur a terme una dinàmica de workshop amb la participació de persones amb discapacitat intel·lectual.D'altra banda, l'organització ha destacat el paper del voluntariat. A partir d'aquest mes de desembre, i fins al 3 de febrer, s'inicia la campanya de captació de voluntariat. És necessari aplegar 600 voluntaris que cobreixin diferents àrees d'actuació: suport als equips, accessos, activitats paral·leles. La crida va dirigida a majors de 18 anys, i de 16 i 17 anys amb permís patern i/o matern.Les persones interessades poden inscriure's en aquesta web . També, de forma presencial al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.