Recepta | Galetes amb grans de cafè banyats en xocolata

100 grams de xocolata negra amarga50 ml. de cafè exprés fort (Nespresso Ristretto)100 grams de mantega a punt de pomada50 grams de sucre llustre1 rovell d’ou200 grams de farina50 grams de cobertura de xocolata negraAprox. 45 grans de cafè per decorarTrossegeu finament la xocolata i desfeu-la en un bol amb el cafè exprés calent. Incorporeu una cullerada de la barreja de cafè i xocolata a la mantega, el sucre llustre i el rovell, fins a obtenir-ne una crema. Afegiu-hi la farina i amasseu fins a obtenir una massa fina. Formeu una bola amb la massa, emboliqueu-la en paper film i deixeu-la uns 15 minuts a la nevera. Reserveu la resta de la barreja de cafè i xocolata.Preescalfeu el forn a 180ºC. Esteneu la massa entre dues lamines de paper film fins obtenir una làmina d’uns 3 mm de gruix i talleu-la en petits rectangles. Folreu la safata de forn amb paper sulfuritzat o paper de forn i col·loqueu-hi les pastes, deixant espai entre elles. Poseu la safata al forn a mitja alçada entre 12 i 15 minuts. Traieu les galetes de la safata amb el paper i deixeu-les refredar.Escalfeu la resta de la barreja de cafè i xocolata i remeneu-la. Pinteu amb la xocolata una cara de les pastes i ajunteu-les de dos en dos.Trossegeu la cobertura i desfeu-la al bany Maria. Banyeu cadascun dels grans de cafè i deixeu-los solidificar. Reserveu-los.Aboqueu-ho en una bossa per congelador i talleu-ne una de les cantonades inferiors. Deixeu caure la xocolata fosa formant fines línies sobre les pastes. Adorneu amb els grans de cafè banyats de xocolata i deixeu assecar. Guardeu les pastes de cafè en un lloc fresc i tancades hermèticament.Les galetes més adequades per als molt cafeters.