Cardedeu tindrà un carrer amb prioritat invertida per a bicicletes

Una fietsstraat. Això és el que vol implantaren les pròximes setmanes. Amb aquest nom es coneixen als Països Baixos els carrers on lai no pas pel vehicle motoritzat.De fet, en moltes poblacions de casa nostra ja existeixen les anomenades. És a dir: carrers on la calçada i la vorera estan al mateix nivell, la velocitat està limitada i compten amb una senyalització especial que dona la prioritat als vianants. A Cardedeu es faria: "És una iniciativa innovadora al nostre país. Una prioritat invertida que volem aplicar per tenir un pas de ciclistes en les dues direccions de forma segura", explica ala regidora de Mobilitat,A Cardedeu, aquesta nova via es vol instal·lar al carrer, on la via ciclable existent que utilitzen moltes famílies –sobretot per accedir a l’escola Les Aigües- queda tallada: "És un tram de carrer curtet, però enllaçaria amb un carril un carril bici ja existent i amb els que tenim sobre la via del tren, per una banda, i els que tenim al passeig Colom i al barri del Poble Sec", relata la regidora."Ens trobem amb aquest tram que ara mateix té configuració de carrer, amb aparcament als dos costats, amb una vorera mitjana però accessible, i amb el pas de cotxes. Però necessitem que. Per aconseguir-ho, faríem que el cotxe, en determinats punts,perquè passessin les bicicletes", precisa.La regidora reconeix que s'han fixat en els del centre i del nord d'Europa per aplicar aquest sistema: "A Cardedeu cada cop és un mitjà de transport més habitual. Volem facilitar la seguretat a l'anar en bicicleta, i aquests tipus de carrers ens hi ajudarien. Perquè també serviria per enllaçar amb la xarxa de carrils bici que porten cap a les escoles, facilitar l'autonomia dels més i afavorir la mobilitat sostenible", destaca.Els usuaris de la bicicleta han rebut la notícia amb satisfacció., portaveu de, una entitat que promou l'ús d'aquest mitjà de transport, ho ha explicat a NacióGranollers: "Ens agrada molt aquesta solució. No pot haver-hi carrils bici a tot arreu, i això". També diu, però, que "en vials més secundaris fins ara s'optava per no fer res, i aquesta és unaque els ajuntaments poden aplicar a molts carrers".A més, diu que pot servir per convèncer els qui no estan convençuts de la implantació de la bicicleta: ", per tant generes menys resistències entre el veïnat que no veuen clar això de treure cotxes".En un document editat recentment, Cardedeu Vital defensa que per molts carrers de Cardedeu, la solució del carrer bici "és òptima", ja que "permet conservar bona part de l’aparcament i alhora garantir que els modes sostenibles puguin circular en les dues direccions, facilitant recorreguts més curts i directes per a qui es mou fent esforç físic, i evitant també que bicis i patinets vagin per la vorera".En el tríptic, l'entitat explica que "a Sant Cugat s’està començant a implementar en barris amb una densitat d’habitatges i flux de vehicles similars als de Cardedeu".De fet, Cardedeu Vital aposta per. Defensen que des que la xarxa ciclable connecta totes les escoles i instituts "els usuaris no han parat de créixer", cosa que diuen que queda demostrat amb l’augment de demanda de places d’aparcament de bicicletes i patinets als centres educatius i equipaments. L'entitat diu que "per fer possible i real la convivència entre totes les maneres de desplaçar-nos". Això demanen que s'ha fer "impedint la velocitat dels vehicles de motor a través de barreres físiques i oferint de manera clara circuits accessibles, continus, segurs i agradables als modes sostenibles i als usuaris vulnerables, com infants i gent gran.En aquest sentit, diuen que per a fer xarxa ciclable hi ha: el carril bici, segregat de la resta del trànsit, per vies amples i amb volum de trànsit elevat; i precisament el carrer bici, més orientar a la convivència, per a carrers no tant amples i amb volum de trànsit reduït.Des de Cardedeu Vital es defensa que els comerços dels carrers que es pacifiquen augmenten la facturació i que "amb el progressiu encariment de la mobilitat, el comerç local té més futur que mai, sobretot si el fem accessible als clients de proximitat". A més, recorden les millores en salut i la baixada en despesa sanitària que suposa l'ús de la bicicleta.