L'R2N i l'R11 iniciaran i finalitzaran el trajecte a Montcada i Reixac entre avui i el 10 de desembre

Els trens de l'i l'iniciaran i finalitzaran el trajecte a l'estació de, segons ha informat Renfe. El motiu de l'alteració són lesque s'estan executant per posar en servei, el dia 11 de desembre, elper l'interior de la Sagrera i la nova estació de Sant Andreu.Com a alternativa, els viatgers podran dirigir-se a l'estació de-a uns cinc minuts de distància-, per on passen les línies R7, R4 i R12 de Rodalies. Renfe també oferirà undes de Montcada i Reixac i des de Granollers Centre fins a Sagrera Meridiana, on conflueixen les línies L1, L5, L9 i L10 de Metro i l'R7, l'R4 i l'R12 Rodalies.Renfe ha recordat que, igual que ha succeït des que es van iniciar els treballs al voltant de la Sagrera el passat 17 de setembre, els títols de Renfe seran vàlids per utilitzar el servei de Metro a les estacions indicades.El tall s'emmarca en els treballs que s'estan fent per posar en servei el traçat definitiu de l'R2N i l'R11 per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Sant Andreu, que aquest dissabte entren en la fase final d'execució. Segons el previst per Adif, el dia 11 de desembre la línia de Granollers ja circularà per dins la Sagrera i l’antiga estació de Sant Andreu Comtal deixarà d’oferir servei en favor de la nova, situada a uns pocs metres de distància.