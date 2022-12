Detingut per robar a establiments comercials de Granollers, les Franqueses i Canovelles

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de les Franqueses del Vallès van detenir dissabte passat un home de 31 anys com a presumpte autor dea establiments comercials ia Granollers, Canovelles i Les Franqueses del Vallès.Entre els dies 22 i 26 de novembre es van produir diversos robatoris amb força amb el mateix modus operandi en comerços del Vallès Oriental. L'autori, un cop a l’interior,i s'emportava els diners de la recaptació. A més, també aprofitava per sostreure productes.El primer robatori va ser en un supermercat de Granollers, on l’autor va forçar els accessos per sostreure la caixa enregistradora i sostreure uns 900 euros en efectiu. L'endemà va accedir dues vegades al mateix establiment durant la mateixa nit, d’on va sostreure multitud de productes, la caixa enregistradora, i va realitzar danys valorats en 7.000 euros.Quan marxava per segona vegada, va ser sorprès pels propietaris de l’establiment, els quals van intentar retenir a l’autor, però aquesta persona els va amenaçar i agredir. Finalment va fugir del lloc. El 24 de novembre va cometre un robatori amb violència i intimidació a l’interior d’un estanc de Canovelles.Arran aquests fets els investigadors de l’ABP Granollers van aconseguir identificar el presumpte autor, un lladre multireincident de la comarca. Finalment, la matinada del 26 de novembre la policia franquesina el va detenir in fraganti quan intentava robar en un restaurant del municipi.El detingut, que, va passar el 28 de novembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers, el qual va decretar l'ingrés a presó.