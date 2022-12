Multen un forn de Parets amb 7.500 euros per demanar «mestre pastisser i dependentes» en dues ofertes de feina

Inspecció de Treball ha multat ambel forn Pa Artesà del Vallès, a Parets del Vallès, per una oferta de feina que consideren "". Fa poc, l'establiment va penjar dos cartell en què deien: "Se necesitan dependientas" i "Es necessiten dependentes", per una banda, i "Se necesita o precisa maestro pastelero" i "Es necessita o precisa mestre pastisser", seguit d'un telefon al qual havien de trucar les persones interessades.A la denúncia se'ls acusa de distingir en funció del sexe i que "el fet de ser home o dona és del tot irrellevant per al desenvolupament de la tasca professional indicada".Des del negoci. Per la quantitat "desproporcionada" que haurien de pagar, però també per l'acusació de discriminació: ". Pel que fa al primer anunci, la traducció literal del català de dependentes és dependientas. Evidentment, dependientes està relacionat amb persones que pateixen dependència. No és el mateix", explica en Sergio, portaveu de l'establiment.Pel que fa a l'altre anunci, explica: ", tenia més a veure amb l'ofici o la titulació professional de ser mestre pastisser o pastisser de primera que amb el gènere", explica atònit.El portaveu lamenta el malentès, però alhora destaca que, si precisament se'ls pot acusar d'alguna cosa, no és per discriminació de gènere: "", precisa. "Estem emprenyats, perquè per una errada d'interpretació de l'administració i un tema tipogràfic se'ns imposa una multa així i se'ns causa un greu dany reputacional", destaca.En Sergio explica que recorreran la decisió. De fet, diu que han rebut el suport d'altre establiments que han patit confusions similars i, segons assegura, les han pogut revertir.