​El Govern impulsa una línia d'ajuts per fomentar les comunitats energètiques a través de cooperatives de consum

El referent de Caldes de Montbui

El Govern ha creat una nova línia d'ajuts ambper fomentar les comunitats energètiques a través de. Els consellers d'Empresa i d'Acció Climàtica,, han presentat la iniciativa aquest dijous a Caldes de Montbui, municipi que aquest any ja posat en marxa la seva pròpia Comunitat Energètica Local (CEL) amb cent famílies que se'n beneficien amb un descompte de la factura elèctrica de 40 euros mensuals de mitjana.L'objectiu del Govern és facilitar la participació de la ciutadania en la generació i gestió d'energia renovable, a la vegada que estimular l'activitat econòmica en l'àmbit cooperatiu. Cada projecte que es presenti optarà a un. "Hi poden concórrer cooperatives de consum i associacions que ho vulguin ser, amb una quantitat màxima de 80.000 euros per projecte", ha afegit Torrent.Les comunitats energètiques són agrupacions de gent que promouen una instal·lació de plaques fotovoltaiques o algun sistema per, a la vegada que decideixen com gestionar els excedents. Sol ser de dimensió petita o mitjana i s'ubica a prop dels promotors.Aquesta figura es vol potenciar per fomentar projectesvinculats a l'economia social i cooperativa, i obrint, a la vegada, una oportunitat de negoci en el context de transició energètica. "Fomentem la creació de comunitats energètiques, projectes arrelats al món local per controlar la generació d'una xarxa i la creació d'energia verda", detalla Torrent.Les cooperatives hauran de tenir com a sòcies persones físiques, pimes, entitats sense finalitat de lucre o ens de l'administració local del municipi. A més, la majoria de les sòcies hauran de ser persones físiques o comptar amb el suport de l'ajuntament on s'estableixin."L'aposta per les comunitats energètiques suposa, fet fonamental per a la transició energètica que volem", destaca Jordà. En aquest sentit, destaca que la demarcació amb més comunitats energètiques del país és la de Girona.Tot i això, el municipi líder a Catalunya pel que fa a comunitats energètiques és Caldes de Montbui, on a mitjans d'aquest any es va posar en marxa la xarxa local que a dia d'avui té cent domicilis connectats a les plaques ubicades en equipaments municipals. Els usuaris han de pagar 50 euros anuals per fer-ne ús, però això els suposa un estalvi mensual de mitjana d'uns 40 euros en la factura de la llum."La Comunitat Energètica Local de Caldes de Montbui és una realitat amb sis instal·lacions fotovoltaiques, amb 100 quilowatts que permet democratitzar l'energia verda i empoderant els calderins en un nou model energètic", destaca l'alcalde, Isidre Pineda. El projecte local passa per invertir 1,3 MEUR dels fons Next Generation per assolir una ampliació de la xarxa, i que permetrà al 2024 arribar a 650 domicilis de la localitat.