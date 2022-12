Un mosso fora de servei deté un home per un robatori en un forn de pa de Mollet

Unque es trobavava detenir dilluns un home de 48 anys com a presumpte autor d’unen un forn de pa de Mollet del Vallès.Els fets van tenir lloc al migdia, quan l’agent fora de servei va rebre l’avís que hi havia unai que una de les persones tenia. L’agent, en arribar, es va identificar com a policia ifins que un patrulla de mossos va arribar al lloc. Segons els Mossos, el presumpte autor va exhibir l’arma simulada perdel forn de pa.Arran aquests fets, els investigadors de l’ABP de Mollet del Vallès han aconseguir identificar el presumpte autor, unque actuava a la ciutat i també a Parets i que està relacionat amb mínimen establiments semblants: quatre forns de pa i una estació de servei.De fet, la policia explica que hi havia una investigació que portava oberta des de feia temps i que ha culminat amb la detenció del presumpte autor. El detingut, que fins al moment no tenia antecedents, va passar ahir a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mollet, el qual va decretar la llibertat amb càrrecs.